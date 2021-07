L’Inter ha aperto un nuovo corso con Simone Inzaghi in panchina. Il tecnico avrà a disposizione Hakan Calhanoglu nel suo centrocampo: vediamo come potrà sfruttarlo e il paragone con Luis Alberto

L’Inter sta vivendo settimane particolarmente turbolente sul calciomercato e non solo. I nerazzurri, infatti, devono fare i conti con forti ristrettezze economiche che stanno rendendo difficile questa sessione di mercato per la Beneamata. I problemi di salute di Christian Eriksen hanno richiesto un intervento immediato alla società sul calciomercato e Marotta si è fatto trovare pronto, mettendo a segno il colpo Hakan Calhanoglu. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Si tratta di un calciatore che potrebbe adattarsi particolarmente bene al gioco del nuovo allenatore. Il trequartista turco è arrivato a sorpresa all’Inter, dopo il mancato rinnovo di contratto con il Milan. Il suo destino è occupare, in attesa di novità, la posizione lasciata vacante da un talento smisurato come Christian Eriksen. Il turco ha sicuramente caratteristiche diverse. Porta più palla e ha probabilmente meno incisività del danese, ma Simone Inzaghi potrebbe essere l’allenatore giusto per esaltarne le qualità.

Inzaghi disegna l’Inter attorno a Calhanoglu: un Luis Alberto in nerazzurro

Inzaghi si è già esposto in conferenza sulla centralità che Calhanoglu avrà nel suo gioco. Un nuovo mago per l’Inter, in grado di accelerare la manovra, rifinire e innalzare il numero di gol rispetto all’esperienza al Milan. Con Inzaghi potrà completare le sfumature del suo gioco e trovare la continuità che nell’ultima stagione aveva caratterizzato la sua esperienza rossonera.

Un nuovo Luis Alberto, in pratica, ma che rispetto allo spagnolo arriva più pronto alla sua esperienza all’Inter, con il chiaro intento di dimostrare ancora una volta le sue straordinarie qualità nel tessuto di gioco garantito da Inzaghi. Svolta a centrocampo: Calhanoglu è pronto a prendersi l’Inter, con uno sguardo a ciò che è stato Luis Alberto per la Lazio.