Calciomercato Inter, doppio addio | La chiusura è imminente

L’Inter è al lavoro sul calciomercato per trovare i nomi giusti da regalare a Simone Inzaghi sul calciomercato. Un doppio addio è imminente per la Beneamata

L’Inter si proietta sul calciomercato con la necessità di mettere da parte un tesoretto importante per operare nelle prossime settimane. L’addio di Achraf Hakimi ha totalmente ridisegnato gli assetti nella rosa nerazzurra e permesso alla società di incassare un tesoretto veramente importante per il suo addio. Allo stesso tempo, la società non si ferma a quest’operazione, ma è pronta a mettere a segno altre operazioni in uscita, in modo da costituire un tesoretto importante da reinvestire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio colpo per Inzaghi | Svolta a sinistra: non lascia e raddoppia

Due nomi da tempo in odore di addio e che potrebbero ben presto lasciare l’Inter sono Dalbert e Joao Mario. La loro avventura con la maglia nerazzurra sembra ormai arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato da ‘Sky’, le loro cessioni sono imminenti: Joao Mario è ormai a un passo dal Benfica. Rui Costa è pronto a mettere a segno il colpo e vuole chiudere entro lunedì. L’altro nome in uscita è quello di Dalbert, pronto a sbarcare in Turchia: il Trabzonspor è pronto a chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto fissato alla cifra di sette milioni di euro.