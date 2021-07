Calciomercato Inter, Inzaghi raddoppia | Restyling totale e svolta a sinistra

L’Inter lavora al futuro e alle opportunità che i nerazzurri vogliono concretizzare in sede di calciomercato. Doppio colpo in vista per Inzaghi

L'Inter pensa al futuro e ora deve muoversi anche in entrata, alla ricerca di colpi adatti che potrebbero far comodo a Simone Inzaghi. I nerazzurri, in particolare, pensano alle mosse da mettere in atto nel prossimo futuro. L'addio di Achraf Hakimi è stato particolarmente doloroso per i nerazzurri. L'esterno marocchino ha lasciato la Beneamata per una cifra da 68 milioni di euro. Ora, dopo un sacrificio estremo per il club milanese, è tempo di lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Handanovic: “Lo scudetto è il passato. Sarà il campionato più equilibrato degli ultimi 10 anni”

In particolare, i nerazzurri si concentrano ora sugli esterni, alla ricerca dei profili migliori per raccogliere l’eredità di Hakimi. Sulla fascia destra, le gerarchie sembrano definirsi sempre di più. Hector Bellerin, la cui volontà vi abbiamo riportato già negli scorsi giorni, è il preferito assoluto. La richiesta dell’Arsenal si attesta a 25 milioni di euro. I Gunners valutano la cessione, ma hanno aperto anche al prestito, ma con l’obbligo di riscatto. Bisogna ancora lavorare, quindi, per la fumata bianca, ma lui resta il primo nome sulla lista, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. L’alternativa è Zappacosta.

Calciomercato Inter, look nuovo sulla fasce: svolta totale a sinistra

La rivoluzione dell’Inter passa, quindi, dagli esterni e una nuova svolta è in arrivo a sinistra. Se Ivan Perisic nelle scorse settimane era dato come uno dei possibili partenti in casa Inter, ma ora secondo la Rosea potrebbe essere uno dei calciatore a restare a Milano e diventare protagonista anche con il nuovo tecnico. L’Inter, nonostante ciò, cerca un nuovo colpo a sinistra e ciò corrisponde al nome di Marcos Alonso. Il laterale del Chelsea potrebbe, quindi, potrebbe accoppiarsi a Perisic, in un restyling totale per le fasce nerazzurre.