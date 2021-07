Samir Handanovic, capitano dell’Inter, è tornato a parlare all’alba di una nuova preparazione estiva con Inzaghi

Il cambio della guardia è decisamente rimandato. Dopo lo scorso anno concluso con lo scudetto, in tanti pensavano che fosse arrivato il momento di puntare sull’erede di Samir Handanovic. Il portiere sloveno ha disputato un’altra buonissima stagione, anche se con qualche errore di troppo. Si è parlato parecchio di Musso, ma alla fine il capitano nerazzurro sarà ancora il titolare e inveve del suo erede è arrivato il vice, Cordaz. Handanovic ha parlato ai microfoni della tv del club al secondo giorno di pre-season: “Le sensazioni sono bellissime dopo la vittoria del campionato, ma ormai questo è il passato. Adesso abbiamo uno scudetto da difendere, per me sarà il campionato più equilibrato degli ultimi dieci anni, ci sono almeno cinque pretendenti, tanti nuovi allenatori affascinanti”.

Bastoni e Barella saranno impegnati con l’Italia nella finale di Euro 2020: “Tiferò sicuramente per gli Azzurri, è bello vedere queste partite, con squadre forti. L’Italia ha le carte in regola per vincere l’Europeo. Ci sono giocatori spompati, io invece mi sono riposato molto e non ho guardato tante partite“. All’Inter, invece, nuovo capitolo con Inzaghi: “Mi ricordo l’esperienza alla Lazio anche se ero giovane: c’erano tanti giocatori che ora sono diventati allenatori o direttori sportivi. Ho imparato tanto: Inzaghi, Peruzzi, Tare, Liverani, Oddo, Di Canio, Ballotta… È stato bello condividere quell’esperienza con loro. Inzaghi aveva un ottimo rapporto con i giovani. Quello che possiamo fare noi giocatori da oggi per aiutare il mister è sicuramente quello di fare del nostro meglio, ogni giorno. Noi siamo forti e dobbiamo puntare su tutti”.