Protagonista contro il Belgio, Nicolò Barella è nuovamente al centro delle voci di mercato: assalto al centrocampista: la risposta dell’Inter

Non servivano gli Europei per dimostrare il suo valore, ma Nicolò Barella sta confermando le sue qualità anche in maglia azzurra. Sua la rete che ha sbloccato Italia-Belgio, un gol che qualcuno ha definito ‘alla Maradona’. Paragoni a parte, il centrocampista ex Cagliari continua a far gola a tanti club europei. Tra questi c’è anche il Liverpool che ha messo gli occhi su Barella e sarebbe pronto a far partire l’assalto. Come raccontato da Enrico Camelio a Calciomercato Show, i Reds hanno chiesto informazioni su Barella ed ora arrivano ulteriori conferme. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, no al Liverpool per Barella

A ‘Sport Mediaset’ Sandro Sabatini ha spiegato che il Liverpool vorrebbe acquistare Nicolò Barella, ma anche che l’Inter considera il centrocampista incedibile. L’intenzione dei nerazzurri è di non cedere assolutamente l’ex Cagliari, anche se dopo l’addio di Hakimi (si attende l’annuncio della sua cessione al Paris Saint-Germain) potrebbe essere necessario un altro sacrificio importante.

Quello che non sarà Barella perché l’Inter è pronta a blindare il gioiello della Nazionale, anche davanti ad offerte importanti.