Enrico Camelio, a Calciomercato Show, sul sondaggio del Liverpool per Barella. Tutti i dettagli

L’Inter si appresta a salutare Hakimi. Nella giornata di ieri Beppe Marotta ha confermato lo stato avanzato della trattativa col PSG, che sarà definita nelle prossime ore. È dunque l’esterno marocchino il primo grande sacrificio estivo del club nerazzurro. Come raccontato da Calciomercato.it, inoltre, servirà un’altra cessione. E nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio anche per Nicolò Barella. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Enrico Camelio, giornalista di ‘Radio Radio’, ha infatti rivelato a Calciomercato Show: “Il Liverpool ha chiesto informazioni per Barella, ma per l’Inter è incedibile. È finita lì”. Il centrocampista della Nazionale è dunque incedibile e non si muoverà da Milano.