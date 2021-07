Le ultime novità sui diritti Tv del calcio, dalla Serie A alla Champions League fino alla Coppa Italia

Il calcio cambia rete. Dalla prossima stagione, le gare delle principali competizioni italiane ed europee, nel nostro paese, saranno visibili in modo totalmente differente rispetto al passato. Dazn ha già acquisito i diritti per il prossimo triennio di Serie A, mentre la Mediaset ha da poco ufficializzato l’arrivo sui propri canali della Coppa Italia, strappata alla Rai non senza polemiche. Per vedere tutte le competizioni sarà però necessario abbonarsi altresì a Sky e Amazon. Calciomercato.it, dunque, fa il quadro sugli svariati abbonamenti previsti: dalla Serie A su Dazn e Sky, la Champions League su Amazon fino alla Coppa Italia sulle reti Mediaset, le ultime sui diritti tv del calcio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Serie A, niente super spezzatino: la decisione della Lega

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Serie A, ultime e dettagli sui diritti tv

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, triangolo con Ronaldo | Intreccio in Serie A

A partire dalla stagione 2021-22, in ogni giornata di Serie A, tutte le 10 gare saranno visibili su Dazn, che ne ha acquisite 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Come anticipato da Calciomercato.it, Dazn ha reso noti i prezzi per gli abbonamenti: per quello mensile ci vorranno 29,99 euro di base. Per chi si abbonerà dall’1 al 28 luglio, però, la cifra scenderà a 19,99 euro per 14 mesi. Per chi è già cliente, invece, le offerte saranno pubblicate in futuro anche se la cifra dedicata sarà subito di 19,99 euro mensili per 12 mesi e a partire da settembre, in quanto luglio e agosto saranno offerti da Dazn.

Su Dazn ci sarà inoltre spazio per La Liga, le coppe sudamericane, le coppe nazionali inglesi, la Mls ed i canali tematici di Inter e Milan. Su Sky e Now, oltre alle tre gare di Serie A (il sabato alle ore 20:45, la domenica alle ore 12:30, il lunedì alle ore 20:45), si potrà vedere tutta la Serie B e i match di Premier League, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. Il pacchetto ‘Sky Calcio’ dovrebbe costare 5 euro al mese; il pacchetto ‘Sky Sport’, che prevede 121 gare su 137 della Champions League, tutta l’Europa League, tutta la neonata Conference League, più altri sport (Formula Uno, MotoGP, NBA, tennis), dovrebbe costare 30,90 euro al mese. Per vedere tutto lo sport su Now sarà invece necessario l’acquisto del ‘Pass Sport’ da 14,99 euro al mese.

Champions League, i dettagli sui diritti tv

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Avvocato D’Onofrio: “Superlega evoluzione della Champions. Sulle sanzioni…”

Non solo Sky per la Champions League. La migliore gara del mercoledì, dalla prossima stagione, sarà visibile su Amazon grazie all’abbonamento annuale da 36 euro a Prime Video. Mediaset Infinity trasmetterà invece 104 gare su 137, ma ben 17 partite saranno visibili in chiaro su Canale 5: quelle del martedì sera, alle ore 21:00, e la finale.

Coppa Italia, ultime e dettagli sui diritti tv

LEGGI ANCHE >>> Supercoppa Italiana, squalificato | Salta Inter-Juventus

E’ storico il passaggio della Coppa Italia dalla Rai alla Mediaset. Per la prima volta, la rete della famiglia Berlusconi ha acquisito i diritti del prossimo triennio grazie a una cifra superiore ai 48 milioni di euro a stagione. Le partite saranno trasmesse in chiaro ma saranno visibili anche sulla nuova piattaforma Mediaset Infinity. Alcune polemiche, negli ambienti Rai, sembrano accompagnato il trasferimento della competizione alla rete concorrente. Il nuovo format della Coppa Italia, infine, prevede la presenza di 20 squadre di Serie A, 20 club di Serie B e solo 4 provenienti dalla Serie C.