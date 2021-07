Intreccio a tre per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Via Cristiano Ronaldo, sostituto dalla Serie A

Nella conferenza stampa di ieri, la Juventus ha formalmente annunciato che si andrà avanti con Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro ha ancora un anno di contratto con la ‘Vecchia Signora’, ma gli scarsi risultati ottenuti nel suo triennio italiano starebbero spingendo il campione portoghese a cercare una nuova avventura. Dal canto suo, anche il club bianconero vedrebbe di buon occhio una sua partenza anticipata, potendo risparmiare così quasi 90 milioni di euro. Il problema è sempre lo stesso: trovare un club in grado di garantire a CR7 il suo altissimo ingaggio. Il Real Madrid, nonostante il ritorno di Ancelotti, non sembra intenzionato a riprenderlo, mentre la pista che porta al Paris Saint-Germain è legata al futuro di Mbappe, che il presidente Al-Khelaifi non vuole cedere. Ma spunta un’altra soluzione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Dzeko erede CR7 | Affare a tre

Come vi abbiamo anticipato su CMIT TV, la Roma è sulle tracce di Edinson Cavani. Per riportare in Serie A il centravanti uruguaiano, però, i giallorossi devono prima liberarsi di Edin Dzeko. A tal proposito, secondo quanto riportato dal portale ‘Don Balon’, si starebbe mettendo in piedi un affare che coinvolgerebbe tre club. Con Cavani alla Roma, il bosniaco lascerebbe la Capitale per sbarcare a Torino alla corte di Allegri. Per chiudere il cerchio, infine, Cristiano Ronaldo farebbe ritorno al Manchester United, pronto a puntare su di lui nonostante l’acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund ufficializzato ieri.