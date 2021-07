Il presidente della Juventus Andrea Agnelli presenta la nuova area sportiva

Alle 14.30 Andrea Agnelli terrà una conferenza stampa in cui presenterà la nuova area sportiva del club. Dalla promozione di Cherubini, chiamato a sostituire Fabio Paratici, all’arrivo di Arrivabene, su Calciomercato.it tutte le dichiarazioni live del presidente della Juventus.

AUMENTO DI CAPITALE – “La pandemia ha chiaramente inciso sui club. Non scenderò nei dettagli sul bilancio, ma è stata una mossa dovuta per rispondere all’emergenza Covid. La Uefa stima una richiesta di liquidità di 8,5 miliardi di euro”

SUPERLEGA – “Non abbiamo nessuna paura delle minacce ricevute, la nostra azione legale porterà dei risultati. Ma non precludiamo al dialogo con l’Uefa“.

NEDVED – “E’ il numero due della società a pieno titolo, ha fatto un grande percorso anche da dirigente e rappresenta la Juve in tutto e per tutto”.

ARRIVABENE – “Ha grandi competenze che si integreranno alla perfezione con quelle di Nedved e Cherubini. Ricordare il suo curriculum sarebbe quasi superfluo”.

CHERUBINI – “E’ un punto d’orgoglio per il nostro club, perché è un dirigente che si è completamente formato all’interno della nostra società. Molti progetti portano la sua firma. Avrà la responsabilità di tutte le squadre, ma sono sicuro che questo che vi sto presentando adesso sia il miglior team per affrontare le prossime sfide”.

Parla Arrivabene: “E’ una sfida importante, sono tifoso della Juventus da una vita. Se serve giocare bene per vincere? Puoi essere bellissimo, ma se perdi lo sei molto meno”.

Cherubini: “Cristiano Ronaldo? Nessun segnale da parte sua e nemmeno da parte nostra su un trasferimento che qualcuno definisce come necessario. I numeri parlano chiaro, siamo contentissimi del fatto che Ronaldo quando avrà finito le vacanze si aggregherà alla squadra. Non ho la sfera di cristallo e non so cosa accadrà in futuro, ma al momento la situazione è questa”.

Agnelli: “Se giocheremo la Champions League 2021/2022? Ne siamo sicuri. Ribadisco che cerchiamo un dialogo con la Uefa. Ceferin? Continuo ad avere un ottimo rapporto con lui. Dimettendomi dalle mie cariche credo di aver adottato il comportamento più corretto possibile. Rimane un mio amico e il padrino di mia figlia, il tempo sistemerà le cose”.

Cherubini: “Calciomercato? Arriviamo all’inizio della stagione con una squadra assolutamente competitiva. Potremmo anche non fare operazioni di mercato, ma cogliendo determinate opportunità si potrebbe migliorare qualcosa. Non è detto che questo avverrà però, dovremo valutare anche la situazione dal punto di vista economico. Saremo forse non molto attivi ma vigili, l’allenatore è d’accordo con noi. Negli anni scorsi sono stati fatti comunque investimenti per migliorare il patrimonio tecnico della rosa. Cosa mi ha lasciato Paratici? Lavorare con lui e Marotta mi ha dato tanto. Con Fabio siamo diventati anche ottimi amici, ho tanti ricordi con lui professionali e non. Se gli ruberei qualcosa, sarebbe un po’ della passione che mette ogni giorno nel suo lavoro per raggiungere gli obiettivi”.

Nedved: “Il gruppo, in campo e fuori, sa cosa deve fare per vincere, il dna della Juve c’è tutto. Dobbiamo puntare a rivincere tutto, questa società è fatta per questo”.

Agnelli: “Contratto Cristiano Ronaldo? A oggi è un’operazione che rimane positiva al netto del Covid. Se dovrà restare con noi, sarà una valutazione prevalentemente tecnica, non si può costruire una squadra sulle necessità commerciali”.

Nedved: “Rinnovo Dybala? Cherubini si sta occupando del caso, è in contatto con lui e con il procuratore. Dovrebbe essere uno dei primi a rientrare, se non il primo. Riprenderemo il discorso da dove lo abbiamo interrotto, appena arriverà qui”.

Cherubini: “Con Allegri abbiamo condiviso molte strategie dal punto di vista della costruzione della squadra. Dopo due anni lo vedo ancora più voglioso di allenare”.

Allegri: “Canale di lega? E’ difficile trovare unità di intenti sia a livello nazionale che internazionale, perché ogni società ha presupposti e obiettivi diversi. Volontà di investire? Per ora abbiamo dovuto principalmente limitare i danni per tutto quello che ha originato il Covid”.

La conferenza stampa è conclusa.