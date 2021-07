Focus sul calciomercato Juventus, in particolare su un calciatore che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri

Viene considerato un esubero, uno di quelli che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e quindi della Juventus. Ma per i bianconeri risulta e risulterà probabilmente difficile liberarsene, come conferma Agresti di ‘goal.com’ intervenuto nella diretta Twitch di ‘juventibus’: “Al momento non ci sono offerte per il gallese – le sue parole – Poi so che lui guadagna molto di più di 7 milioni a stagione… Se la Juve trova un club che gli paga tutto l’ingaggio, i bianconeri sarebbero pronti a liberarlo anche a costo zero. Ma non vogliono più pagare stipendi come per Douglas Costa. Il problema è che ha ancora due anni di contratto (fino a giugno 2023, ndr) e nessuno può dargli quei soldi”.

Qualche giorno fa sempre Agresti ha smentito le voci di un interesse dell’Arsenal, dalla quale è arrivato a zero due anni fa, per il 30enne che non ha disputato un brutto Euro2020 ma che, proprio per via dell’ingaggio, è senz’altro complicato da piazzare altrove. Va detto, però, che il calciomercato è appena iniziato e che lui, specie in Premier, vanta diversi estimatori, quindi la Juve può ancora ‘sperare’ di cederlo.