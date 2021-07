Calciomercato Juventus, vuole andare da Allegri | No a Inter e Milan

La Juventus potrebbe presto mettere a segno un grande colpo sul calciomercato. Inter e Milan sono sempre più lontane per volontà del calciatore

La Juventus è chiamata a fare scelte importanti sul calciomercato, alla ricerca di nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Un parco giocatori che dovrà essere a immagine e somiglianza del tecnico, o quantomeno allestito su sua indicazione, osservando il credo tattico che l’allenatore livornese darà alla squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronto il doppio rinnovo | Cherubini al lavoro

I bianconeri sono pronti, quindi, a intervenire in maniera importante, ma sostanziale, sulla rosa. In tal senso, uno dei reparti maggiormente sotto osservazione è certamente il centrocampo. Nell’ultima stagione, infatti, la Juventus non è riuscita a decollare proprio in mezzo al campo e di conseguenza tutta l’annata ha preso una brutta piega. La sensazione è che la società voglia ripartire proprio da lì per costruire un gruppo vincente e andare all’assalto di tutti i titoli sul piatto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il bomber torna in prestito | Decisione presa

Calciomercato Juventus, Pjanic vuole tornare da Allegri: no a Milan e Juventus

Uno dei colpi che la Juventus potrebbe mettere a segno per rinforzare il suo centrocampo è sicuramente Miralem Pjanic. Il centrocampista non ha mai visto decollare la sua avventura al Barcellona e ha trovato pochissimo spazio agli ordini Koeman. Ora l’addio sembra quasi scontato e la Juventus, soprattutto dopo il ritorno di Allegri in panchina, rappresenta una delle primissime piste per il futuro del regista. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto riporta ‘Sport’, una via quasi univoca per il calciatore. L’ex Roma, infatti, sembra avere tutta l’intenzione di tornare in Italia e proprio nella compagine bianconera. La Juventus potrebbe chiudere l’affare tramite un prestito biennale, ma gli ha chiesto di adeguare lo stipendio per farlo rientrare nei costi. La via tracciata sembra quasi univoca in Italia: anche Milan e Inter hanno tentato la pista che porta al calciatore ma il centrocampista vuole solo la Juventus. All’estero c’è anche il Tottenham che lo prenderebbe in prestito: vedremo se la pista si surriscalderà nelle prossime settimane.