Calciomercato Juventus, pronto il doppio rinnovo | Cherubini al lavoro

In casa Juventus è pronto il doppio rinnovo di Chiellini e Cuadrado, Cherubini al lavoro per il calciomercato bianconero

Non solo acquisti o cessioni. La Juventus lavora sul mercato anche per blindare alcuni elementi importanti della sua rosa. Tra questi figurano il capitano Giorgio Chiellini, rimasto svincolato da ieri, e Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno 2022. Il centrale, attualmente impegnato a Euro 2020 con l’Italia, ha dimostrato di poter dire ancora la sua ad alti livelli e è gradito da Max Allegri così come l’esterno. Cherubini potrebbe presto accelerare i tempi per le loro firme.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione definitiva | Atalanta in pressing

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I rinnovi di Chiellini e Cuadrado, riporta ‘Tuttosport’, sarebbero infatti già pronti e mancherebbero solo le rispettive firme. Presto la Juventus dovrebbe blindare i due esperti giocatori.