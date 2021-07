La Juventus sta cercando di mettere a segno i colpi giusti sul calciomercato. Le ultime novità sull’operazione in prestito in attacco: l’affare si fa

La Juventus è sempre più concentrata sull'allestimento della rosa per la prossima stagione. L'ultima stagione si è configurata in maniera decisamente deludente: bianconeri lontani dal titolo in campionato e eliminati prematuramente dalla Champions League. Ora il futuro è tutto da decidere e c'è aria di rivoluzione, guidata da Massimiliano Allegri, per stabilire il prossimo reparto offensivo.

Attenzione, quindi, alle mosse in casa Juventus, soprattutto in uscita. Proprio ieri, in conferenza stampa, Federico Cherubini ha allontanato in maniera sostanziale l'addio di Cristiano Ronaldo dai bianconeri. Non solo, perché ora anche Paulo Dybala pare sempre più orientato alla permanenza alla Juventus. Pavel Nedved ha sottolineato, infatti, come il rinnovo di contratto sia una prospettiva sempre più concreta per l'attaccante argentino. Le prospettive si stringono quindi per l'attacco della Juventus e allo stesso modo vedono delle piste sfumare per il prossimo futuro. Occhio alle prospettive di Moise Kean e le ultime decisioni per l'attaccante di proprietà dell'Everton.

Calciomercato Juventus, Kean in prestito al PSG: non torna in Serie A

Kean si è imposto al PSG nell’ultima stagione, palesando tutte le sue qualità in attacco e riuscendo anche a prevalere rispetto a un attaccante del livello di Mauro Icardi. Un profilo che, dunque, ha convinto Leonardo e che a questo punto pare essere sempre più lontano dal ritorno alla Juventus o in Italia.

Secondo quanto riporta il giornalista Saber Desfarges attraverso il suo profilo Twitter, infatti, il PSG è sempre più vicino a un nuovo prestito per l’attaccante italiano. Le trattative sarebbero a buon punto e stanno andando nella giusta direzione per permettere al bomber di giocare anche l’anno prossimo nel club transalpino. Allo stesso modo, la volontà dell’attaccante sarebbe unicamente quella di giocare al PSG anche nella prossima stagione. Tutti i tasselli sembrano, dunque, allinearsi verso questa possibilità, con la Juventus su altri obiettivi.