Serie A, niente super spezzatino: la decisione della Lega

Niente super spezzatino: la Lega Serie A ha deciso di soprassedere all’idea di giocare le 10 gare di ogni giornata in orari diversi

Non ci saranno dieci gare in dieci orari diverse. La Serie A rinuncia al super spezzatino di cui si era parlato nelle scorse settimane. La Lega ha preso atto dell’impossibilità di evitare possibili contenzioni e ha deciso di rinunciare all’idea di continuare a lavorare al piano per la spalmatura delle dieci gare di ogni giornata di campionati in dieci orari diversi.

Non ci sarà quindi la novità dal punto di vista degli orari per la Serie A 2021/2022, anche se ora resta da capire se sarà confermata la suddivisione che si è vista nelle ultime stagioni e saranno apportate delle modifiche. Il massimo campionato dal prossimo anno sarà trasmesso in diretta su DAZN con Sky che ha acquisito il diritto di trasmettere 3 gare in co-esclusiva per ogni giornata.