Dazn ha svelato i costi e i prezzi dell’abbonamento a partire dalla stagione 2021/22, con le relative offerte, quando trasmetterà le 10 partite di Serie A e non solo

C’era molta attesa per quelle che sarebbero state le scelte di Dazn per quanto riguarda i costi e le offerte per l’abbonamento. La piattaforma di streaming, infatti, ha acquisito i diritti tv delle partite di Serie A per il triennio 2021/2024 al termine di una lunghissima battaglia. Ora sono stati svelati i prezzi dell’abbonamento (fino ad ora 9,99 euro per tre partite in esclusiva) per le 10 partite per ogni giornata di Serie A, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky, oltre ovviamente a tutti gli altri eventi e campionati. Ci riferiamo quindi nello specifico la Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan, poi altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. Inoltre sono visibili anche i canali Eurosport 1 HD e 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire, tra le altre competizioni, anche l’avventura olimpica di Tokyo 2020.

Parlavamo di prezzi e costi: per l’abbonamento mensile ci vorranno 29,99 euro di base. Per chi si abbonerà dall’1 al 28 luglio però la cifra scenderà a 19,99 euro per 14 mesi. Per chi è già cliente, invece, le offerte saranno pubblicate in futuro anche se la cifra dedicata sarà subito di 19,99 euro mensili per 12 mesi e a partire da settembre, dal momento che luglio e agosto saranno offerti da Dazn. Gli eventi saranno visibili su un massimo di sei dispositivi, di cui due anche in contemporanea, e l’eventuale disdetta non comporterà costi aggiuntivi.