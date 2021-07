Diritti Tv: Coppa Italia e Supercoppa Italiana a Mediaset fino al 2024

La Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, fino al 2024, saranno visibili sui canali Mediaset. Battuta l’offerta della Rai

Dopo anni di ‘mamma’ Rai, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana traslocano. I diritti tv per i due trofei nazionali, per i prossimi tre anni (fino al 2024), se li è aggiudicati Mediaset con un’offerta da 48.2 milioni di euro in media a stagione. L’emittente pubblica, invece, ha mantenuto l’esclusiva per diritti radiofonici per 400 mila euro all’anno da versare alla Lega di Serie A. Una svolta epocale per le due competizioni nazionali.