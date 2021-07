Calciomercato Milan, conferme su James Rodriguez: 10 mln all'Everton

Dopo le voci provenienti dalla Colombia, anche dalla Spagna rilanciano: James Rodriguez sarebbe ad un passo dal Milan. Ma non tutti sono d’accordo

Nella serata di ieri, abbiamo registrato le indiscrezioni che sono arrivate dalla Colombia su James Rodriguez in chiave Milan. E si sono spinti addirittura oltre, parlando di cifre, 6 milioni di euro a stagione per tre anni al colombiano, 10 milioni all’Everton per il cartellino. Indiscrezioni confermate anche dal media spagnolo ‘todofichajes.com’, che parla di affare chiuso e annunci in arrivo nei prossimi giorni, o addirittura ore, vista la volontà del 29enne trequartista di lasciare la Premier League dopo l’addio di Carlo Ancelotti alla panchina dei ‘Toffees’. Rodriguez, se davvero dovessere approdare alla corte dell’allenatore Stefano Pioli, andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota da Hakan Calhanoglu, passato all’Inter a parametro zero. Ma non tutti sono dello stesso avviso.

Calciomercato, Milan-James Rodriguez: la smentita

Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, il giornalista Andrea Longoni si è così espresso sulle voci che danno per fatto l’affare tra Milan ed Everton per James Rodriguez: ” A noi non risulta, è stato sì proposto dal suo manager, Jorge Mendes, ma la priorità è Hakim Ziyech del Chelsea. Ripeto, non ci risulta nessun accordo e nessuna trattativa chiusa. Il colombiano è un giocatore fragile, lo scorso anno ha avuto diversi problemi al polpaccio. Il prezzo è accessibile, sui 10/15 milioni essendo ad un anno dalla scadenza del contratto, ma ne guadagna 8. E, soprattutto, è spesso fuori per infortunio”. Dunque, indiscrezioni decisamente di senso opposto rispetto a quelle che arrivano dal Sudamerica e dalla Spagna.