Calciomercato, James Rodriguez al Milan: cifre e dettagli

James Rodriguez potrebbe essere il prossimo colpo di mercato del Milan: le indiscrezioni su cifre e dettagli dell’eventuale affare

James Rodriguez al Milan, in Colombia ci credono, anzi sono convinti che l’affare sia già cosa fatta. Lo scrive su Twitter Vito De Palma, giornalista di ‘ESPN’ che dà la trattativa molto vicino alla chiusura, ma lo confermo anche ‘Antena 2’ che si sbilancia anche con le cifre dell’operazione. Partiamo da De Palma e dal suo cinguettio rivolto agli “amici colombiani: cosa ne pensate di James Rodriguez al Milan? Le mie fonti dicono che sono molto vicini alla chiusura”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, le cifre di James Rodriguez

Per l’arrivo di James Rodriguez al Milan nei giorni scorsi si è parlato di una proposta fatta dall’agente del trequartista dell’Everton. Jorge Mendes avrebbe bussato alla porta dei rossoneri per provare ad imbastire la trattativa.

Rispetto ai sette milioni all’anno circa percepiti in Inghilterra, dove fu voluto da Ancelotti, Rodriguez prenderebbe in rossonero – secondo ‘Antena 2’- circa sei milioni di euro l’anno, firmando un triennale da 18 milioni complessivi. Il Milan per liberarlo dall’ultimo anno di contratto con i ‘Toffees’ è pronto a pagare 10 milioni di euro.