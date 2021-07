Il Milan dopo aver perso Calhanoglu e Donnarumma a zero vuole evitare che si ripeta la storia con Kessie in futuro. Tre strade per l’ivoriano

Sono ore intense in casa Milan per una finestra di calciomercato estiva che ha fatto già registrare due cessioni importanti. Doppio addio a parametro zero per Donnarumma e Calhanoglu, con il secondo finito addirittura ai rivali dell’Inter. Il club meneghino è quindi ora impelagato nel delicato valzer dei rinnovi con Franck Kessie all’ordine del giorno. Il Milan punta forte sull’ivoriano, divenuto punto fermo e decisivo dello scacchiere di Pioli e per il quale Maldini e soci vogliono scongiurare quanto visto di recente con Donnarumma e Calhanoglu. Attualmente il mediano percepisce 2,2 milioni di euro annui e per prolungare ne chiede almeno 6. Il Milan per ora non si è spinto oltre i 4-4,5 ma la volontà è quella di continuare insieme. Ad ora però la situazione è in stallo con diverse opzioni sullo sfondo. La prima porterebbe ad un rinnovo immediato, che però comporterebbe un sacrificio economico importante per accelerare la trattativa. Nel secondo caso ci sarebbe invece da aspettare e trattare ancora per un anno rischiando l’inserimento di altre società. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Il calciomercato prende il via | Da Messi a Sergio Ramos: i giocatori ancora senza contratto!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio per il gioiello | Maldini tenta il colpo, ma ne vuole un altro

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, il prezzo di Kessie: scambio con lo United

L’ultima strada relativa all’affare Kessie porterebbe invece ad un addio già questa estate, per monetizzare al massimo l’eventuale partenza. Si tratta di una soluzione ad oggi più improbabile vista la volontà del Milan di continuare fortemente con l’ivoriano, valutato sui 55 milioni e per il quale il club rossonero potrebbe accettare solamente proposte monstre da almeno 60/65 milioni, come sottolineato anche da ’90min.com’.

In alternativa lo stesso Milan potrebbe ammorbidire le richieste grazie all’eventuale inserimento nell’affare di possibili contropartite tecniche allettanti. In questo senso va tenuto sotto osservazione l’interessamento del Manchester United, che ha avuto modo di ammirare e giudicare Kessie anche nel doppio confronto di Europa League dell’ultima stagione. Nel caso i ‘Red Devils’ potrebbero mettere sul piatto anche il cartellino di Donny van de Beek, centrocampista olandese che piace anche a Inter e Juve, in uscita dal club dopo un’annata complessa da comprimario. L’ex Ajax infatti non ha mai visto esplodere il proprio amore per il Manchester che potrebbe accontentarlo nella partenza. Lo stesso van de Beek potrebbe avere una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.