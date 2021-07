Calciomercato Milan, scambio per il gioiello | Maldini tenta il colpo, ma ne vuole un altro

Il futuro del Milan si gioca sulle prospettive che dovranno essere in campo sul calciomercato. I rossoneri seguono diversi profili: occhi sul gioiello da Euro 2020

Il Milan, in questa fase, continua a pianificare il calciomercato, alla ricerca dei nomi veramente ideali per rinforzare la propria rosa. I rossoneri in questa fase, mettono nel mirino un nome per possa innalzare notevolmente il livello tecnico della trequarti. L’addio di Hakan Calhanoglu, infatti, sembra aver lasciato un vuoto non indifferente proprio in quella zona di campo.

Proprio per questo, i rossoneri si dirigono verso l’acquisto di un nuovo calciatore proprio in quella zona di campo e i nomi sul tavolo non mancano. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Maldini avrebbe messo nel mirino il profilo di Mikkel Damsgaard. Il centrocampista si sta mettendo in grandissima evidenza a Euro 2020, con la maglia della sua Danimarca. E’ uno dei profili che più piace alla dirigenza rossonera e che rientra perfettamente nei target di età su cui la società punta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, futuro Damsgaard: Maldini dice no a aste, occhio allo scambio

Non si tratta di una pista facile da portare avanti per i rossoneri. Ferraro spara alto sulla valutazione, dopo l’exploit del calciatore a Euro 2020. Si parla addirittura di 30-50 milioni di euro per il suo cartellino. Cifre che dovranno essere ritoccate sicuramente al ribasso, ma che potrebbero ulteriormente scendere grazie all’inserimento di un calciatore nella trattativa: si tratta di Andrea Conti, profilo che potrebbe essere molto gradito a D’Aversa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ma Damsgaard non è l’unico nome nel mirino dei rossoneri. In pole c’è sempre Hakim Ziyech, per cui vi abbiamo riportato gli aggiornamenti caldi nelle ultime settimane: è un calciatore che piace particolarmente e che vanta anche grande esperienza internazionale. Per caratteristiche il profilo perfetto per Maldini che intanto deve muoversi anche in uscita: Leao e Hauge, con la giusta offerta, potrebbero lasciare i rossoneri.