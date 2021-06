Rudy Galetti, esperto di mercato e delle questioni legate al Milan è intervenuto a CMIT TV: tra i vari punti il rinnovo di Kessie e il sostituto di Calhanoglu

E' un Milan particolarmente attivo quello che si sta muovendo sul mercato. Tanti sono i profili e i fronti aperti dalla società rossonera. Dall'affare Brahim Diaz, prossimo alla chiusura, al riscatto di Sandro Tonali. A tenere banco però è soprattutto il rinnovo di Franck Kessie. E proprio di questo e non solo, ha parlato a CMIT TV Rudy Galetti, esperto delle questioni di mercato di casa rossonera. E proprio sul rinnovo dell'ivoriano, Galetti si è espresso così: "Direi che per i tifosi non è il caso di preoccuparsi per Kessie. Il discorso è differente rispetto a Donnarumma e Calhanoglu. In quel caso si è fatto un prezzo, i giocatori non hanno ritenuto congrua l'offerta, mentre per l'ivoriano la situazione è diversa. Il Milan ha offerto meno rispetto a quanto richiesto, ma la situazione è cambiata e settimana prossima ci sarà incontro con l'agente. C'è grande ottimismo, il valore di Kessie a 5,5 milioni è reale ed è un valore a cui il Milan può permettersi di arrivare diversamente da Donnarumma e Calhanoglu".

Calciomercato Milan, Galetti a CMIT TV: “Ottimismo per James Rodriguez”

Galetti ha poi parlato anche del possibile sostituto di Calhanoglu: “Al Milan piace molto Luis Alberto, che sarebbe disponibile a lasciare Roma e a tentare una nuova avventura. La Lazio però chiede molto, 60 milioni di euro. La pista è tutt’altro che semplice”.

Più facile provare a bussare alla porta dell’Everton per James Rodriguez, grazie anche a Jorge Mendes, agente del giocatore: “Il Milan sta pensando a James, c’è già la proposta sul tavolo. La valutazione del club inglese è 10 milioni di euro e a questo prezzo può essere un affare. Il Milan deve disputare la Champions League e nonostante il colombiano abbia avuto alcuni problemi fisici è un giocatore di livello assoluto e potrebbe far fare ai rossoneri un salto di qualità in quel reparto. I contatti sono ben avviati, c’è relativo ottimismo”.