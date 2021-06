Il futuro del Milan passa da mosse importanti sul calciomercato. Si tenta il grande colpo dopo le ottime prestazioni a Euro 2020 con la maglia dell’Italia

Il Milan ragiona sul calciomercato per trovare i profili giusti con cui rinforzare in maniera sostanziale la sua rosa. Il nome di Domenico Berardi, in tal senso, rappresenta un nome quasi ideale per le esigenze di Stefano Pioli. Dopo diversi anni al Sassuolo, in cui ha costantemente dimostrato le sue qualità ma senza che arrivasse mai il vero e proprio salto di qualità in una big italiana, questo potrebbe essere l’anno dell’addio ai neroverdi per l’esterno d’attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Berardi sta dimostrando, infatti, tutte le sue qualità con la maglia dell'Italia. Una vetrina internazionale di rilievo gigantesco e che potrebbe cambiare inevitabilmente le prospettive sul calciomercato. Mancini gli sta dando grande spazio, anche a discapito di un big come Federico Chiesa. Ciò la dice lunga sulle qualità del ragazzo che ha ripagato immediatamente il CT, risultando decisivo già a partire dal match con la Turchia. Le attenzioni sono totalmente rivolte al percorso a Euro 2020, ma il mercato resta sullo sfondo e le big sono pronte a darsi battaglia per l'esterno d'attacco.

Calciomercato Milan, assalto a Berardi e pista in Premier: occhio allo scambio

Il Milan ragiona, quindi, sul futuro di Berardi. E’ un profilo che piace particolarmente a Pioli che l’avevo chiesto e seguito con attenzione fin dai tempi della Fiorentina. il suo futuro ora, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe davvero essere a Milano. Non mancano, però, gli ostacoli per la fumata bianca. In primis, occhio al Leicester: l’assalto dalla Premier potrebbe essere concreto e bruciare la concorrenza rossonera.

Allo stesso tempo, la trattativa tra rossoneri e Sassuolo non si preannuncia facile. Berardi ha una valutazione che si aggira attorno ai 40 milioni, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza del Milan. Per questo si potrebbe tentare di concretizzare l’affare tramite l’inserimento di contropartite per abbassare il cash richiesto. Il Sassuolo potrebbe aprire a questa possibilità, ma attualmente al Milan sono maggiormente concentrati su altre trattative. Berardi al bivio per il futuro: dopo l’exploit con l’Italia, l’interesse delle big è in netta crescita.