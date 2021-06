Calciomercato Milan, svolta per il bomber | Incontro decisivo

Il calciomercato Milan aspetta novità dall’incontro decisivo di Giroud con il Chelsea, c’è la svolta per il bomber francese

Il Milan continua a trattare per Olivier Giroud. L’uscita della Francia da Euro 2020 potrebbe velocizzare le trattative per l’approdo dell’attaccante in maglia rossonera. Nei prossimi giorni, riporta infatti il ‘Corriere dello Sport’, potrebbero esserci novità decisive: i milanesi attendono che il bomber si liberi gratuitamente dal Chelsea e per farlo dovrebbe avere un colloquio a Londra con il patron Roman Abramovich.

Come già anticipato da Calciomercato.it, sarà dunque lo stesso attaccante a pressare il suo club per partire a parametro zero. Classe 1986, nell’ultima stagione Giroud ha realizzato 11 gol con la maglia dei Blues. Maldini lavora per regalare a Pioli la sua qualità ed esperienza internazionale.