Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Scambio con l’Atalanta

Il Milan valuta lo scambio di calciomercato con l’Atalanta, c’è il ritorno di fiamma per Ilicic

Ritorno di fiamma per Josip Ilicic. In cerca di rinforzi per il reparto offensivo, il Milan starebbe valutando nuovamente il talento classe 1988 dell’Atalanta in vista del calciomercato estivo. Con i nerazzurri non è quindi esclusa una trattativa che coinvolgerebbe anche un elemento presente nella rosa rossonera. Maldini e Massara, del resto, sono al lavoro per regalare a Pioli il rinforzo necessario dopo l’addio di Calhanoglu

Calciomercato Milan, scambio Pobega-Ilicic: i dettagli

Valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro, Josip Ilicic nell’ultima stagione ha totalizzato 11 assist e 7 gol con l’Atalanta che, riporta ‘Tuttosport’, negli ultimi giorni avrebbe mostrato un forte interesse per Tommaso Pobega. Il centrocampista di proprietà milanista è reduce da un ottimo campionato allo Spezia e potrebbe essere utilizzato come contropartita per Ilicic. Novità importanti sono attese nelle prossime settimane.