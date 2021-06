Calciomercato Milan, Pobega in bilico | Piace all'Atalanta

Dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, anche Pobega potrebbe non rientrare al Milan questa estate: piace all’Atalanta

Il mercato dei rossoneri è iniziato con due addii pesanti, come quelli di Donnarumma e Calhanoglu, e con l’arrivo di Mike Maignan. Ora il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e per sostituire il trequartista turco con un giocatore di qualità. Serve un nuovo proprietario della numero ’10’ rossonera, maglia storica e con una tradizione che è sinonimo di eccellenza. Nel frattempo, però, il mercato in uscita potrebbe non essere finito. Occhi su Tommaso Pobega dalla Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Atalanta su Pobega | 15 milioni la valutazione

Dopo aver inanellato ottime annate in prestito, l’ultima con la maglia dello Spezia in Serie A, Tommaso Pobega si appresta a tornare alla base. Il soggiorno del centrocampista della Nazionale Under 21, però, potrebbe essere piuttosto breve. Il Milan non è ancora convinto di tenerlo e potrebbe essere disposto ad ascoltare delle offerte. Su Pobega, poi, ci sarebbe l’interesse dell’Atalanta: i bergamaschi permetterebbero al centrocampista di giocare in Champions League ed in un club sempre più ambizioso. La valutazione di Maldini e Massara per l’ex spezzino è di 15 milioni di euro. Una cifra abbordabile per la ‘Dea’, ma soprattutto la carta Pobega potrebbe essere utilizzata dai rossoneri per arrivare a Matteo Pessina. L’asse Milano-Bergamo è da tenere monitorato nelle prossime settimane.