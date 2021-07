Milan, per l’attacco nel mirino c’è sempre Jovic: il serbo piace però anche al suo ex club, l’Eintracht Francoforte

Il Milan è a caccia di rinforzi in attacco. Obiettivo del club rossonero è quello di acquistare almeno una prima punta, un giocatore che possa ricoprire il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, consapevoli che lo svedese non potrà certo disputare tutte le partite della stagione. Il primo nome è quello di Olivier Giroud. Con il francese l’accordo è già stato raggiunto e ora il Milan spera che il giocatore possa liberarsi dal Chelsea. Diverse però sono le alternative. In casa Chelsea piace anche Batshuayi, ma tra i nomi accostati ai rossoneri c’è anche Belotti. E poi attenzione a Luka Jovic, centravanti serbo che può lasciare il Real Madrid in estate. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, dalla Spagna: sfida all’Eintracht per Jovic

Il profilo di Jovic piace molto al club rossonero, che lo ha seguito con grande attenzione anche in passato. Il centravanti serbo sembra lontano dalla permanenza al Real Madrid, con il club iberico che sarebbe pronto a cederlo in estate, anche a titolo definitivo. Il Milan però preferirebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. I rapporti tra le due società sono ottimi e non è escluso che si possa trovare una soluzione, ma dalla Spagna sottolineano come i rossoneri non siano l’unico club interessato.

Come riferisce ‘todofichajes.com’, anche l’Eintracht Francoforte, ex club di Jovic, sarebbe sulle tracce dell’attaccante. E i tedeschi avrebbero il vantaggio di mettere sul piatto una proposta economica importante, visto che Andre Silva sembra destinato ad accasarsi al Lipsia per oltre 25 milioni di euro. Con l’addio del portoghese si libererebbe un posto in attacco, che nel frattempo verrebbe preso dal colombiano Santos Borre, finito nel mirino dell’Inter. Dalla Spagna sottolineano come spetterà soprattutto al giocatore avere l’ultima parola. L’addio da Madrid sembra segnato: dovrà essere Jovic a scegliere quale rossonero vestire, se quello italiano o quello tedesco.