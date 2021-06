Milan, non solo Giroud, per l’attacco in casa Chelsea piace anche Batshuayi che potrebbe arrivare a titolo definitivo

Non solo Giroud. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, infatti, il Milan pensa anche all’attaccante del Chelsea Michy Batshuayi. Classe ’93 e già in orbita rossonera, Massara stima il belga (scadenza 2022) dai tempi della Roma quando affiancava Walter Sabatini ds. Arrivano, poi, conferme anche sulla formula dell’affare: a titolo definitivo e non in prestito.

Tornando a Giroud, ricordiamo che i meneghini hanno raggiunto un accordo totale con il francese e aspettano solo il via libera del Chelsea per formalizzare l’affare.