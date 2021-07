L’ex ds dello Spezia, Mauro Meluso, ha parlato a CM.IT TV del futuro di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan

Rientrato dal prestito dallo Spezia, il suo futuro resta in bilico. Perché Tommaso Pobega potrebbe non restare al Milan dopo la buona stagione in Liguria. Il centrocampista è infatti finito nel mirino dell’Atalanta e potrebbe partire di fronte ad un’offerta vicina ai 15 milioni di euro. Riguardo al suo futuro ha parlato Mauro Meluso, ex ds dello Spezia, che ha ben conosciuto Pobega nell’ultima stagione.

Meluso è intervenuto in diretta a CM.IT TV: “Pobega ha enormi potenzialità, ma non credo sia pronto per giocare nel Milan. Almeno per il momento, avrebbe bisogno ancora di un anno, ma poi arriverà a giocare in rossonero. Ha doti fisiche importanti, un ottimo mancino, ma soprattutto ha un carattere eccezionale, è un ottimo professionista. L’interesse dell’Atalanta? Credo che possa acquistarlo, altrimenti non penso possa lavorare per il Milan e valorizzarlo prendendolo in prestito. Per il gioco di Gasperini sarebbe l’ideale”.

Calciomercato Fiorentina, Meluso su Italiano: “Salto meritato”

Inevitabile un commento su Vincenzo Italiano: “Il salto per lui in una piazza come Firenze è meritato. Ha un ottimo approccio, applica meritocrazia, ha idee, è coraggioso, è uno dei migliori tecnici emergenti e la chance data dalla Fiorentina deve sfruttarla al meglio. Per la Fiorentina è una scelta eccellente: ha grandissime capacità di allenatore. Credo sia in grado di gestire questo, è una persona coerente. Nelle modalità è stata un po’ complicata, capisco l’animo della tifoseria dello Spezia. Credo però per lui sia un’opportunità importante, che andava cavalcata. L’aspetto temporale è stato importante, una volta rinnovato il contratto si pensava potesse restare, ma abbiamo sentito tanti giudizi, anche superficiali che mi lasciano perplesso. Però la campana Italiano non l’abbiamo mai ascoltata”.

Infine un retroscena sul Napoli: “Contatti col Napoli per Italiano? Bisognerebbe chiederlo a lui e al suo entourage, però la visita negli spogliatoi è stata spontanea da parte di De Laurentiis, venuto a congratularsi. La spontaneità avrebbe potuto avere un seguito, ma non è stato così. Il Napoli ha comunque puntato su un grande allenatore”.