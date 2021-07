La Fiorentina vuole sognare in grande e segue diversi giocatori importanti, tra cui due di Inter e Juventus

Alla fine è arrivata anche l’ufficialità. Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina, il secondo per i viola in poche settimane dopo l’addio burrascoso di Gattuso. Ma anche l’arrivo dell’ex Spezia non è stato di certo semplice, vista la trattativa con il club ligure non senza strascichi polemici. A prescindere dall’allenatore, però, la Fiorentina è ambiziosa e ha intenzione di puntare in alto anche sul calciomercato. Dopo l’arrivo di Nico Gonzalez, i viola dovranno sbrogliare parecchie matasse da Milenkovic a Pezzella fino al rinnovo di Vlahovic. Ribery e Caceres, a meno di novità clamorose, non verranno confermati e andranno via a zero. Non a caso Pradé e Barone cercano rinforzi un po’ in tutti i reparti.

Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, la Fiorentina osserva Cistana del Brescia ma anche Daniele Rugani della Juventus. Il difensore sbocciato all’Empoli è reduce da un’annata negativa col Rennes poi ripresa a Cagliari. Su di lui starebbe lavorando anche il Betis di Siviglia. Ai viola piace anche Lovato, su cui però ci sono Atalanta, Napoli e Lazio, oltre a Erlic dello Spezia. A centrocampo Pulgar piace al Celta Vigo, in entrata si fanno i nomi di Matteo Ricci e Niklas Dorsch. Ma anche di Stefano Sensi dell’Inter, che rappresenta il grande sogno della Fiorentina.