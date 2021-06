Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora in bilico tra rinnovo con permanenza e addio. In questo secondo caso dalla Spagna rilanciano una clamorosa suggestione

Dopo l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020, il futuro di Cristiano Ronaldo entra nella sua fase calda. Si attende infatti di conoscere la prossima mossa del cinque volte Pallone d’oro della Juventus, diviso tra permanenza con addirittura un rinnovo e l’addio, pista battuta fortemente nelle scorse settimane. Come sottolineato già nelle scorse ore, potrebbe arrivare una svolta molto presto su CR7, con l’ipotesi di conferma in bianconero non più così remota. Il lusitano potrebbe infatti prolungare fino al 2023 spalmando l’ingaggio, fermo restando che le chance di addio restano ancora molto vive. Dalla Spagna in questo senso rilanciano una clamorosa suggestione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Milan, ci siamo per Brahim Diaz: accordo in via di definizione

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus, Milan e Roma sul ‘nuovo Lukaku’: ecco la richiesta

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Laporta torna alla carica per Ronaldo

Secondo quanto sottolineato da ‘Elgoldigital.com’ il Barcellona potrebbe sorprendere nei prossimi giorni avanzando la propria candidatura per arrivare allo stesso Ronaldo. Una fonte molto vicina al club catalano attesta la questione, con l’arrivo di CR7 in Catalogna che potrebbe dipendere dal protagonista stesso, reduce da un’annata non troppo felice a Torino con Pirlo.

Nella questione un ruolo di spicco potrebbe assumerlo Joan Laporta, che vorrebbe andare in questa direzione, ed approfittando delle incertezze di Ronaldo, starebbe cercando di offrirgli uno stipendio importante a patto che giochi almeno una stagione accanto a Leo Messi. Non è facile a causa anche del passato al Real di CR7 per il quale si attende una svolta anche con Mendes protagonista. Il portale iberico evidenzia inoltre come per sostenere economicamente un’operazione tale, servirà incamerare risorse, che potrebbero derivare dai vari Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé e Coutinho. Infine, sebbene la risposta di Messi sulla questione Ronaldo debba essere ancora conosciuta, non c’è nulla che fa pensare ad una opposizione.