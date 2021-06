Calciomercato Juve, clamorosa svolta sul futuro di Ronaldo! I dettagli

Calciomercato Juve: secondo ‘TVI’, emittente portoghese, il club bianconero e l’entourage di Ronaldo sono al lavoro per il rinnovo con spalmatura fino al 2023

Possibile svolta in arrivo per il futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dall’emittente portoghese ‘TVI’, infatti, l’entourage di CR7 capitanato da Jorge Mendes sarebbe al lavoro con la dirigenza della Juventus per prolungare il contratto del portoghese fino al 2023. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Agente Denayer: “Vuole giocare la Champions. Contatti in Italia”

Calciomercato Juve, Ronaldo può rinnovare! I dettagli

L’attuale accordo con i bianconeri scade nel 2022. Un possibile rinnovo che nasce anche da un mercato che non lascia molti margini a Ronaldo. Ad oggi, infatti, nessuno si è fatto avanti concretamente per CR7, da Manchester United e PSG al Real Madrid, soprattutto alla luce degli altissimi costi che comporterebbe la firma del portoghese. Il cinque volte pallone d’oro potrebbe dunque prolungare la sua permanenza a Torino. Staremo a vedere.