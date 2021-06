Calciomercato Juve, svolta totale per Ronaldo | Cosa cambia per Allegri

La Juventus ragiona sul futuro di Cristiano Ronaldo: il calciomercato potrebbe portare a una svolta totale per il portoghese. Cosa cambia per Allegri

La Juventus valuta le prospettive e pianifica la rosa insieme a Massimiliano Allegri, in vista della prossima stagione. I bianconeri, in particolare, si concentrano sul futuro di Cristiano Ronaldo, a caccia della soluzione giusta per il portoghese. Dopo l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020, il futuro di CR7 entra nel vivo. Negli ultimi mesi, soprattutto nel finale della scorsa stagione, l’ex Real Madrid ha palesato segnali di insofferenza e nervosismo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tre per due Juventus | Via Ronaldo e Dybala!

Negli ultimi mesi, è stata paventata a più riprese l’ipotesi che il portoghese alla fine lasciasse la Juventus, con il PSG in prima fila, ma anche il Manchester United alla finestra. In realtà, come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri, una svolta potrebbe arrivare presto per il futuro di Ronaldo, ma in questo caso con prospettive di permanenza. Il portoghese, infatti, potrebbe rinnovare il suo contratto per un’altra stagione con la Juventus, con spalmatura dell’ingaggio fino al 2023. Un’ipotesi che, come sottolinea il giornalista Fabio Ravezzani su Twitter, sarebbe “l’unica mossa sostenibile” per i bianconeri, in caso di permanenza di Ronaldo a Torino. Il portoghese potrebbe spalmare il suo compenso in due stagioni, ad esempio 22 + 21 milioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | La Juventus non molla Arthur e attende Mendes per Ronaldo

Calciomercato, svolta totale per Ronaldo: Allegri ridisegna la sua Juventus

La permanenza di Cristiano Ronaldo presenta inevitabili risvolti anche in sede di calciomercato o puramente tattici. Se alla fine dovesse restare sia Ronaldo che Dybala, la dirigenza potrebbe optare su un Under 23 dai costi non troppo elevati, da far crescere all’ombra dei big in attacco. Difficile pensare a piste più onerose, come potevano essere quelle che conducono a Vlahovic o Gabriel Jesus, a meno che il Manchester City non dovesse aprire a un prestito a condizioni particolari.

Allo stesso tempo, da considerare anche le questioni tattiche. Allegri è un tecnico che ha fatto di equilibrio e pragmatismo i suoi cavalli di battaglia. La permanenza di Ronaldo riaccenderà i dubbi sulla coesistenza di CR7 e Dybala, dato che il tecnico pare voglia puntare particolarmente sull’argentino nel suo nuovo corso. Probabilmente Ronaldo predilige un partner come Morata, in grado di dare profondità e riferimento al centro dell’attacco, la cui occupazione dell’area esalta le caratteristiche del portoghese. Sarà pensiero di Allegri, in una stagione che si preannuncia lunga e ricca di impegni a gestire al meglio tutte le sue risorse offensive. Di certo, il possibile rinnovo con ingaggio spalmato per Ronaldo rappresenta una notizia da tenere in primaria considerazione nella costruzione della squadra.