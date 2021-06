CM.IT | La Juventus non molla Arthur e attende Mendes per Ronaldo

La Juventus attende novità da Mendes per Ronaldo e ha deciso di puntare su Arthur, corteggiato ufficialmente dal PSG

La Juventus pianifica la sua nuova stagione con una grande incognita: il futuro di Cristiano. Che la sua volontà sia quella di cambiare aria è ormai chiaro a chiunque, ma il portoghese non ha alcuna certezza sulla possibilità di vivere una nuova avventura altrove. Il Real Madrid gli ha chiuso pubblicamente le porte, il Manchester United è interessato, ma non si è ancora mosso… E resta, dunque, il PSG.

Se Mbappé dovesse andar via (proprio in direzione Madrid), i parigini acquisterebbero il portoghese quasi immediatamente, visto che sarebbe semplice imbastire uno scambio con Icardi e, dal punto di vista dell’ingaggio, non rappresenterebbe un problema accontentare Ronaldo, disposto a tagliarsi (e non poco) i 30 milioni netti che percepisce attualmente. Per ora, in ogni caso, offerte non ne sono ancora arrivate e non va affatto escluso che, alla fine, il portoghese resti in Serie A.

Calciomercato Juventus, respinte le offerte per Arthur

Se il portoghese resta in bilico, c’è chi invece si avvicina a una permanenza quasi certa: Arthur. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, la Vecchia Signora non ha intenzione di privarsi dell’ex Barça, accostato nelle ultime settimane a diversi club.

L’interesse più concreto è quello del PSG, che si è mosso ufficialmente per il suo acquisto, ma i bianconeri hanno deciso di puntare ancora sul brasiliano, declinando quindi una trattativa che potrebbe riaccendersi solo di fronte a proposte clamorose. Arthur ad Allegri piace e la sua età, 24 anni, è perfetta per il progetto di ringiovanimento che hanno intrapreso i torinesi.

Una prospettiva che incontra anche i favori del calciatore, la cui volontà era quella di proseguire la sua avventura juventina e rimettersi quanto prima al lavoro senza distrazioni di calciomercato.