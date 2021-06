Non solo Locatelli il nome caldo per il calciomercato Juventus, i bianconeri proveranno a fare anche qualche cessione in mediana

Allegri prenderà le mosse tra circa due settimane, ma il tecnico toscano è al lavoro già da tempo con gli uomini mercato bianconeri per allestire la Juventus 2020/21. Come è noto, Rabiot e Ramsey ha sin qui complicato i piani della dirigenza juvemtina. Nel corso di ‘Boom boom mercato’ sul canale twitch di ‘Juventibus’, Luca Momblano ha affrontato anche questo argomento. La nuova eraprenderà le mosse tra circa due settimane, ma il tecnico toscano è al lavoro già da tempo con gli uomini mercato bianconeri per allestire la. Come è noto, tutti gli sforzi al momento sono concentrati su Manuel Locatelli , ma la mediana è al centro di numerose dinamiche di mercato, sia in entrata, sia in uscita. Ormai da mesi, si parla di possibili partenze da Torino, la l’elevato ingaggio diha sin qui complicato i piani della dirigenza juvemtina. Nel corso di ‘Boom boom mercato’ sul canale twitch di ‘Juventibus’, Lucaha affrontato anche questo argomento.