Il ritorno di Allegri alla Juve ha portato un giocatore alla decisione di cambiare aria: servono 40 milioni di euro

La Juventus è ripartita da Massimiliano Allegri dopo la stagione travagliata con Andrea Pirlo. La rosa a disposizione del tecnico toscano in realtà non dovrebbe essere molto diversa rispetto a quella che appena pochi mesi fa ha vinto due trofei e ha concluso al quarto posto, conquistato all’ultima giornata grazie al Verona. È stato rinnovato il prestito di Morata, resterà anche Chiellini e poi resta ovviamente da valutare il futuro di Cristiano Ronaldo, che dipenderà dalle offerte che arriveranno alla società e al portoghese. C’è chi però non vedrebbe l’ora di andarsene dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, Demiral vuole andare via: Allegri decisivo

Parliamo di Merih Demiral, che secondo indiscrezioni dalla Spagna vorrebbe cambiare aria. Come riporta ‘fichajes.net’, infatti, il ritorno di Allegri in bianconero sarebbe stato il fattore “detonante” che ha definitivamente convinto il turco a cercare altre destinazioni, come confermato anche a CMIT TV alcuni giorni fa dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu. Uno scenario comunque complicato, visto che la Juventus per lasciar andare l’ex Sassuolo non è intenzionata a scendere sotto i 40 milioni di euro. Per cifre inferiori la Vecchia Signora non avrebbe intenzione neanche di sedersi a parlare.

Al momento però non esistono club disposti ad avvicinarsi a quella valutazione, anche se le big europee continuano a osservare con grande interesse la situazione di Demiral. Il difensore turco non ha avuto lo spazio che si aspettava con la Juve e con Pirlo nell’ultima stagione, in più la permanenza di Chiellini inevitabilmente – con già de Ligt e Bonucci in rosa – non migliorerebbe affatto le cose nella stagione che inizierà a breve. Da qui la decisione di cambiare aria.