Calciomercato, tre per due Juventus | Via Ronaldo e Dybala!

La Juventus, nel calciomercato estivo, potrebbe perdere Ronaldo e Dybala, nel mirino ci sono Griezmann, Gabriel Jesus e Locatelli

La Juventus progetta la nuova rosa da presentare a Max Allegri. Dopo la deludente stagione agli ordini di Pirlo, potrebbero essere necessarie alcune cessioni eccellenti per remunerare i soldi da reinvestire. L’obiettivo è tornare al comando della Serie A ringiovanendo la rosa. Tra le possibili cessioni illustri figurano Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. In caso di un loro addio, però, i bianconeri potrebbero mettere a segno tre rinforzi.

Calciomercato Juventus, tre profili nel mirino: Griezmann, Gabriel Jesus e Locatelli

In caso di addii eccellenti, utili anche per il monte ingaggi, secondo ‘Foot Mercato’ la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di investire su Antoine Griezmann, Gabriel Jesus e Manuel Locatelli. Nell’affare per il centrocampista del Sassuolo, come anticipato da Calciomercato.it, potrebbe rientrare anche il cartellino di Dragusin.