La Juventus potrebbe avere un nuovo portiere nella stagione 2021/2022. Sfumato Donnarumma, attenzione alla pista De Gea

Il sogno Gianluigi Donnarumma è ormai definitivamente svanito per la Juventus. I bianconeri hanno provato a portare a Torino, il portiere che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Milan. Alla fine il classe 1999 indosserà la maglia del Psg: la presenza in rosa di Wojciech Szczesny non ha permesso ai bianconeri di chiudere per Donnarumma ma il sogno di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, un portiere migliore del polacco, sarebbe ancora vivo.

Calciomercato Juventus, ipotesi de Gea

Ne sono convinti in Inghilterra: secondo quanto riporta il ‘Manchester Evening News’, la Juventus sarebbe una delle possibili destinazioni di De Gea. I bianconeri mettendo le mani sull’estremo difensore farebbe certamente un passo in avanti, assicurandosi un portiere top. Attenzione, però, anche al Barcellona, che deve fare i conti con le condizioni fisiche di ter Stegen, e all’Atletico Madrid qualora venisse ceduto Oblak.