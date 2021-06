La Juventus deve fare i conti con la situazione Demiral, per cui la cessione è ormai cosa scontata: spunta la percentuale al Sassuolo e il possibile scambio col City

Il calciomercato della Juventus per il momento è sostanzialmente fermo e aspetta la risoluzione di due nomi fondamentali. Il futuro di Cristiano Ronaldo e la trattativa per Manuel Locatelli. Da qui si capirà quali potranno essere le strategie di Agnelli e Cherubini. Anche in base al tesoretto che dovrebbe arrivare da terminate cessioni, quelle definite ‘minori’. Ci sono giocatori come Rugani, De Sciglio e Pjaca che non rientrano nei piani della società mentre un altro che vuole fare le valigie è Merih Demiral. Alcuni giorni fa a CMIT TV, il presentatore e giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu ci ha rivelato che sarebbe andato sicuramente via dalla Juventus dopo l’Europeo.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Demiral addio certo e c’è una clausola. Occhio al City”

Nel corso di Juventibus, oggi Luca Momblano rincara la dose e conferma: “Cessione certa, Demiral andrà via al 100%. Il 30-35% della cifra incassata però andrà al Sassuolo, come accordato da Paratici al momento dell’arrivo in bianconero del difensore”. Dunque spunta anche una clausola che in qualche modo vincola i bianconeri a dover chiedere una cifra molto alta per un giocatore che ha parecchio mercato in Serie A (Atalanta e Roma) ma anche in tutto il resto d’Europa. Per il giornalista, però, da non sottovalutare anche una clamorosa pista che porta addirittura al City: “Farei attenzione anche a Gabriel Jesus, anche in chiave Demiral. So che quando c’era ancora Paratici, il Manchester City aveva avuto un colloquio durato più di un mese per il difensore turco”.

Il brasiliano invece è un giocatore che piace da tempo alla Juventus, che verosimilmente lo prenderebbe in considerazione solo con un addio di Ronaldo. Momblano parla poi anche di Dusan Vlahovic: “So da fonti viola che Vlahovic ha rifiutato di sedersi a discutere il nuovo contratto con la Fiorentina. Per ora Commisso ha dato ordine di non aprire dialoghi. Su Milenkovic la Juve si è invece defilata, ma magari può tornare di moda”.