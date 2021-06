La Juventus studia anche le situazioni interne da risolvere e i contratti in scadenza 2022 da sbrogliare: c’è una decisione a sorpresa

Sono tante le situazioni interne che la Juventus è chiamata a risolvere entro breve tempo. Cessioni, addii, rinnovi e scadenze: per Federico Cherubini c’è un bel da fare, questo è certo. A partire da Merih Demiral, passando per i vari esuberi come De Sciglio, Rugani, Pjaca e altri giovani. Se Buffon ha salutato, Giorgio Chiellini potrebbe rinnovare presto magari per un altro anno, visto anche il ritorno di Allegri. Tanti sono anche i calciatori importanti a cui resta un solo anno di contratto e non parliamo solo di Cristiano Ronaldo e Dybala, che restano comunque i nodi principali di tutto il mercato della Juventus. Oltre a lui Cuadrado, che però resterà e rinnoverà, e Federico Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Bernardeschi via a zero nel 2022”

E proprio sul giocatore attualmente impegnato a Euro 2020 con l’Italia, i bianconeri avrebbero effettuato in queste ore un deciso cambio di rotta. A rivelarlo è Luca Momblano nel corso di ‘Juventibus’: Dei giocatori in scadenza 2022, la Juventus – a differenza degli altri come Cuadrado che rinnoverà – vuole portare Bernardeschi a scadenza e lasciarlo andare a zero”. Il giornalista annuncia quindi una scelta particolare del club bianconero, che vorrebbe quindi liberarsi dell’ex Fiorentina, ma senza cederlo immediatamente provando a puntarci magari un altro anno.

Se neanche Allegri sarà in grado di rivalutarlo e farlo rinascere, allora – stando a quanto assicurato da Momblano – sarà addio a parametro zero tra un anno”. A proposito di De Sciglio, invece, la novità è questa: “Ha espresso il desiderio di non tornare alla Juve, accordandosi con il club per una cessione a basso prezzo”. Reduce da una stagione non proprio esaltante al Lione, l’ex Milan è pronto a un’altra avventura, magari da protagonista. Nei giorni scorsi in Inghilterra si è parlato anche di Everton per lui.