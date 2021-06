Non sarà Pjanic il nuovo centrocampista della Juventus. Massimiliano Allegri è pronto a ‘consolarsi’ con l’arrivo di Manuel Locatelli

Come raccontato nelle scorse ore, non sarà per nulla facile rivedere Miralem Pjanic con la maglia della Juventus. Il centrocampista ritornerebbe di corsa a vestire il bianconero ma l’affare risultato molto improbabile per questioni burocratiche. L’avventura dell’ex Roma in Catalogna, però, appare comunque al capolinea e Psg e Chelsea sono pronte a formulare delle offerte concrete al Barcellona per acquistarlo.

Non sarà dunque Pjanic il futuro regista della Juventus. Massimiliano Allegri ha però assoluto bisogno di un nuovo centrocampista che sappia dettare i tempi di gioco.

Calciomercato Juventus, tutto su Locatelli

Con la pista per il ritorno del bosniaco sempre più fredda, si riscalda – come raccontato nei giorni scorsi – quella che porta a Manuel Locatelli. Ormai non ci sono proprio più dubbi: è il calciatore del Sassuolo il prescelto per rafforzare il centrocampo della Juventus. L’incontro tra Cherubini e Carnevali è stato più che positivo ma serviranno nuovi contatti per la fumata bianca: l’operazione è pronto ad andare in porto sulla base di circa 40 milioni di euro, con l’inserimento di Dragusin e forse di un’altra contropartita. La volontà di tutti è quella di chiudere il prima possibile e i prossimi giorni potrebbero essere quelli della svolta.