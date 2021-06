Calciomercato Roma, tutti pazzi per Spinazzola: non solo Real!

Leonardo Spinazzola è la più grande rivelazione dell’Italia di Roberto Mancini. Le prestazioni del terzino della Roma non stanno passando inosservate: le big sulle sue tracce

Leonardo Spinazzola è uno dei grandi protagonisti in maglia azzurra di Euro 2020. Il terzino sinistro della Roma, anche contro l’Austria, sta mostrando tutte le sue qualità. Qualità che inevitabilmente non stanno passando inosservate in giro per il mondo. Il calciatore, che lo scorso 25 marzo ha compiuto 28 anni, è davvero uno degli osservati speciali di questa.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Spinazzola, grande rimpianto della Juventus, che non ha creduto fino in fondo in lui, preferendo sacrificarlo per una questione di bilancio, è ora nel mirino dei grandi club europei. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un forte interessamento da parte di Carlo Ancelotti, che si sta muovendo per riuscire a portarlo al Real Madrid. I blancos, però, non sembrano essere gli unici sulle tracce del giocatore di proprietà della Roma.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Italia-Austria, gli azzurri non si inginocchiano: parla Chiellini

Attenzione, infatti, alle sirene inglesi. I club i Premier League hanno certamente una grande disponibilità economica che può sbaragliare la concorrenza. Non si può escludere, infine, il solito Psg, che ha sempre avuto un occhio di riguardo sul calcio italiano, come dimostrano le ultime operazioni.