Italia-Austria, gli azzurri non si inginocchiano: parla Chiellini

Le parole di Giorgio Chiellini prima del calcio d’inizio di Italia-Austria, match degli Ottavi di finale di Euro 2020

In queste ultime ore, prima del calcio d’inizio di Italia-Austria, si è parlato più di ‘Black Lives Matter’, che della partita. Tante polemiche ma la squadra di Roberto Mancini – come ha annunciato Giorgio Chiellini – non si inginocchierà, salvo cambi di programma dell’ultimo momento.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Gli azzurri combattono il razzismo in maniera diversa: “Se ci inginocchieremo prima della partita? Credo non ci sia stata nessuna richiesta – ammette il giocatore della Juventus a Rai Sport, prima dell’ottavo di finale a Wembley – Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il razzismo in un altro modo, con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”.