CMIT TV | Manea, agente Dragusin: “Sassuolo? Vuole solo la Juventus”

In diretta sulla CMIT TV è intervenuto Florin Manea, agente di Dragusin: “Non c’è solamente il Sassuolo su Radu, lui vuole la Juventus”

Ogni giorno la CMIT TV va in onda con programmi e speciali sul mercato, trattando quelli che sono i temi più caldi di giornata. Nel corso della diretta di ieri sera, è intervenuto Florin Manea: l'agente di Radu Dragusin ha parlato del futuro del suo assistito e della trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli.



Nel corso della diretta su ‘Twitch’, si è collegato sulla CMIT TV anche Radu Dragusin al fianco del suo agente Florin Manea. Il procuratore del centrale bianconero, ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Non c’è solamente il Sassuolo tra i club interessati a Radu, ma lui vuole solamente la Juventus”.