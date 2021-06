Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo manda segnali per il futuro

Con cinque gol in tre partite, Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus e del Portogallo, guida la classifica cannonieri di Euro 2020. E si attende di conoscere il suo futuro

Una stagione sottotono dal punto di vista delle vittorie, con Scudetto e Champions League sfumati troppo presto, per Cristiano Ronaldo con la Juventus. Ma non dal punto di vista dei gol, visto che nella stagione che si è da poco conclusa ne ha realizzati ben 36, laureandosi anche capocannoniere della Serie A con 29 realizzazioni. Ad Euro 2020, ‘CR7’ è però arrivato tirato a lucido e, con cinque gol in tre partite contro Ungheria, Germania e Francia, guida la classifica dei bomber. E, nel frattempo, si discute anche del suo futuro, visto che le voci su un possibile addio anticipato al club bianconero, la scadenza del contratto è fissata al 30 giugno 2022, impazzano da mesi. In particolare, si parla della possibilità di approdare al Paris Saint-Germain, con Mauro Icardi che potrebbe fare il percorso inverso, nel caso in cui Kylian Mbappe dovesse approdare alla corte di Carlo Ancelotti al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo lancia segnali

Nonostante le 36 primavere, Cristiano Ronaldo ha dimostrato a tutti cosa può ancora dare e quanto può essere decisivo a livello internazionale. Un giocatore che è arrivato all’appuntamento preparatissimo e i fatti lo dimostrano, che ha voglia ancora di giocare ad altissimi livelli e competere per tutti i trofei più importanti in palio. D’altronde, il fuoriclasse portoghese ha sempre detto di voler continuare a scendere in campo nei maggiori campionati europei almeno fino ai 40 anni, non ha nessuna intenzione di andare a svernare in Major League Soccer o in qualche campionato esotico. Un segnale importante anche per la Juventus che, adesso, dovrà decidere insieme all’allenatore Massimiliano Allegri se spendersi per convincere l’attaccante a restare fino alla scadenza naturale del contratto oppure se prepararsi alla prima squadra dopo Cristiano Ronaldo. Le prestazioni restano di altissimo livello, anche se l’ingaggio da 31 milioni di euro pesa e non poco sulle casse bianconere. Vedremo se prevarrà l’aspetto sportivo o quello economico, ma Cristiano Ronaldo non ha nessuna intenzione di abdicare.