Calciomercato Juventus, Roma su Demiral | Chiesti 40 milioni

Prosegue il mercato della Roma per accontentare Mourinho: i giallorossi hanno chiesto Demiral alla Juventus

Si accende il mercato tra le big di Serie A. Una delle società più attive rimane la Roma, tra le prime anche ad annunciare l'allenatore in vista della prossima stagione. Proprio su indicazione di José Mourinho, i giallorossi stanno cercando rinforzi importanti per la propria rosa.

Secondo quanto rivelato da ‘Sky’, la Roma avrebbe chiesto alla Juventus Merih Demiral. I bianconeri non avrebbero chiuso ad una sua cessione, ma avrebbero chiesto una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Una valutazione importante, in linea con quanto promesso dal centrale classe ’98 quando è stato chiamato in causa. Nei giorni scorsi, ai microfoni della CMIT TV, il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu ci aveva anticipato la volontà di Demiral di lasciare la Juventus. Il difensore della nazionale turca non si sente centrale nel progetto dei bianconeri e potrebbe ambire ad una nuova avventura. La Roma potrebbe essere una buona soluzione, ma la richiesta della ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere un grosso ostacolo.