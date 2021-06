Il Milan va a caccia di nomi importanti per sostituire Hakan Calhanoglu sul calciomercato. C’è una pista in casa Juventus da seguire con attenzione

Hakan Calhanoglu ha rappresentato una vera e propria bomba sul calciomercato nelle ultime ore. Il calciatore è in procinto di effettuare le visite mediche e sarà presto un nuovo centrocampista dell’Inter. Dopo il lungo tira e molla relativo il rinnovo di contratto con il Milan, il turco ha, quindi, scelto di intraprendere una nuova avventura e di farlo proprio con i cugini nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Milan, addio a Donnarumma e Calhanoglu | Scaroni: “Abbiamo dei limiti!”

Ora è il Milan a dover rispondere in maniera forte sul calciomercato e dovrà farlo andando alla ricerca di un profilo adeguato per sostituire l’ex Bayer Leverkusen. Calhanoglu, infatti, si è imposto nell’ultima stagione come uno dei migliori trequartisti del campionato e sicuramente l’epicentro, come mole di gioco e qualità tecniche, del Milan di Stefano Pioli. Diverse piste sono sul tavolo dei rossoneri, ma una in particolare potrebbe presto surriscaldarsi sul calciomercato e porta proprio alla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Calhanoglu a Milano: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini punta Ramsey come erede di Calhanoglu

Calhanoglu ha salutato, quindi, la compagine rossonera, ma il Milan non vuole farsi cogliere impreparato. Proprio per questo, la dirigenza è pronta a sferrare l’attacco per uno dei profili che piace al club rossonero. Stiamo parlando di Aaron Ramsey, nome anticipato da ‘CalciomercatoWeb.it’. Il gallese è andato a corrente alternata con la maglia della Juventus, anche a causa dei tanti infortuni che ne hanno sempre ostacolato la continuità sul campo.

Il Milan vorrebbe puntare sulle sue qualità per la sua trequarti. Secondo quanto riporta Marcello Chirico, infatti, i rossoneri hanno proposto alla Juventus un prestito con diritto di riscatto per arrivare al gallese. Vedremo se l’operazione delineata dal noto giornalista andrà a buon fine con queste condizioni, ma non è l’unico interessamento da segnalare per il calciatore. Ci pensa, infatti, anche la Roma che vorrebbe regalare un calciatore con le sue qualità e la sua esperienza a José Mourinho.