Calciomercato Inter, Calhanoglu arriva a Milano: i dettagli

Hakan Calhanoglu è a Milano, ma è pronto a cambiare squadra. Il trequartista turco è sbarcato pochi minuti fa in città, allo scalo di Linate. Terminata l’esperienza ad Euro 2020, l’ormai ex numero 10 del Milan è pronto ad una nuova avventura. Ieri la svolta nel suo futuro con l’accordo con l’Inter per un triennale da circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. Questa sera l’arrivo a Milano, quindi domani in mattinata le visite mediche e la firma con il club nerazzurro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, domani le visite mediche di Calhanoglu

Per il Milan, quindi, dopo Donnarumma un altro addio a parametro zero. La trattativa per il rinnovo di Calhanoglu era bloccata da tempo e si attendeva la fine degli Europei per possibili novità che puntualmente sono arrivate. L’inserimento dell’Inter, costretta anche dal problema accusato da Eriksen, è arrivato negli ultimi giorni ed ha rappresentato la svolta per il futuro del trequartista turco. Per lui contratto triennale già pronto: oggi l’arrivo in Italia, domani le visite mediche, quindi la firma.