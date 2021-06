È arrivato a Milano Hakan Calhanoglu, che dopo la breve parentesi ad Euro 2020 con la Turchia si appresta a diventare un calciatore dell’Inter

Non è stata una grande campagna europea per Hakan Calhanoglu e la sua Turchia uscita mestamente alla fase a gironi di Euro 2020. Il turco intanto è tornato a Milano dove presto lascerà il Milan per accasarsi ai rivali dell'Inter.

Il trequartista classe 1994 atterrato in serata e domani dovrebbe sostenere le visite mediche con i nerazzurri prima della firma sul contratto.

Ecco il video dell’arrivo di Calhanoglu: