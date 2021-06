Calciomercato Juventus, dal Brasile: Arthur nella lista dei cedibili

Arrivato lo scorso anno dal Barcellona, Arthur non ha convinto la Juventus: secondo le ultime indiscrezioni, può partire in estate

Nonostante un Europeo in pieno svolgimento, le attenzione dei maggiori club italiani sono rivolti anche a quello che sarà il prossimo calciomercato. In particolare, la Juventus di Massimiliano Allegri, tornato a Torino due anni dopo, con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo che non hanno saputo fare meglio del livornese, dovrà operare, soprattutto per rinforzare il centrocampo. In pole position c’è il nome di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e grande protagonista con l’Italia di Roberto Mancini. Già da diverse settimane si discute con i neroverdi di questa operazione, anche se le sirene dall’estero non mancano: Real Madrid, Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono segnalate sulle sue tracce. Poi, c’è anche la pista che porta a Miralem Pjanic, regista che a Barcellona con Ronald Koeman non ha trovato spazio e continuità. Per il bosniaco, si tratterebbe di un ritorno. Ma, contestualmente, c’è anche da sfoltire la rosa e le voci, anche in questo caso, non mancano.

Calciomercato Juventus, dal Brasile: Arthur via subito!

Arrivato dal Barcellona per 72 milioni di euro, più 10 milioni di bonus, Arthur non è riuscito a conquistare la Juventus. Complici anche diversi problemi fisici, il brasiliano non si è imposto nel centrocampo bianconero e non sembra essere una priorità per Allegri. Tanto che, secondo ‘uol.com.br’, il calciatore sarebbe finito nella lista dei cedibili. Le difficoltà, però, non mancano. In primis per il peso a bilancio del cartellino, in secondo luogo per l’alto ingaggio che percepisce, circa 5 milioni di euro. Difficilmente potrà essere piazzato a titolo definitivo altrove, discorso diverso nel caso in cui si decidesse di mandarlo a giocare in prestito. Al momento, però, nonostante l’accostamento al Paris Saint-Germain, non sono arrivate proposte ufficiali ai dirigenti bianconeri. Vedremo come si evolverà il mercato nelle prossime settimane.