Calciomercato Juventus, pericolo su Aouar | L'Arsenal alza l'offerta

Uno dei nomi per rinforzare il centrocampo della Juventus è quello di Houssem Aouar: alzata l’offerta per il francese

I bianconeri si apprestano a vivere il secondo corso della gestione Allegri. Il tecnico livornese ha già indicato quali devono essere le prossime mosse di mercato, sottolineando come il focus dovrà essere posto sul centrocampo. Il primo nome sulla lista della ‘Vecchia Signora’ rimane quello di Manuel Locatelli: come raccontato su queste pagine, la Juventus potrebbe inserire anche Dragusin nell’operazione col Sassuolo. Il centrocampista della Nazionale sta brillando da Euro 2020 e la sua valutazione sta crescendo sempre di più. Un altro giocatore seguito da diverse stagioni dai bianconeri è Houssem Aouar: dall’Inghilterra rivelano che sarebbe in corso una nuova offensiva per la stella dell’Olympique Lione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, si complica Aouar | L’Arsenal alza l’offerta

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, l’Arsenal avrebbe presentato una nuova offerta all’Olympique Lione per arrivare ad Aouar: 23 milioni per il cartellino e un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione per il francese. Un ingaggio da top assoluto, che potrebbe convincere il classe ’98 a sposare il progetto dei ‘Gunners’. A restare a bocca asciutta, invece, potrebbe essere proprio la Juventus. I bianconeri, al momento, sarebbero focalizzati su altri obiettivi e potrebbero perdere la possibilità di arrivare ad Aouar.

Il club piemontese, infatti, gode di un ottimo rapporto con il presidente Aulas e a Lione ha una possibile pedina di scambio come Mattia De Sciglio. Gli uomini di mercato bianconeri, però, sono concentrati su Locatelli e per questo potrebbero essere presi in contropiede dall’offensiva repentina dell’Arsenal. Il diktat di Allegri è quello di rinforzare in maniera significativa il centrocampo e un giocatore come Aouar potrebbe fare proprio al caso della Juventus. Proprio il centrocampista dell’OL ha eliminato la ‘Vecchia Signora’ dagli ottavi di Champions League due stagioni fa, quando sulla panchina bianconera c’era Maurizio Sarri. Ora, però, Aouar potrebbe finire in Premier League.